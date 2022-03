Stade Rennais : Terrier est euphorique et avertit déjà Nice et l'OM

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Il n'est donc pas qu'en fin de tableau que la suite sera acharnée. Ce devrait également être le cas pour le podium de la L1 au terme de la saison et les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le Stade Rennais, avec sa victoire face à l'OL ce dimanche, 4-2, s'est complètement relancé et, si l'on en croit l'attaquant Martin Terrier, peut viser une place très élevée.

"On voulait faire un gros coup aujourd'hui et notre début de match nous a mis sur le bon chemin. Marquer en début de première période c'était une bonne chose, même si on aurait pu éviter de prendre deux buts à la fin. On a géré, même si Lyon a poussé, mais l'objectif est rempli. On peut tout a fait viser la 2e ou 3e place et il faut qu'on continue comme ça, on pourrait avoir une belle surprise en fin de saison.

On prend du plaisir à faire les efforts tous ensemble, à se mettre le cul par terre, et ça c'est beau."