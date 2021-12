Strasbourg - OM : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club

Son équipe marchant actuellement sur l'eau, Julien Stéphan ne devrait pas procéder à de gros changements dans son groupe pour le derby entre le « Marseille de l'Est » et la version originale. Maxime Le Marchand et Lebo Mothiba sont absents de longue date.

Les absents du côté de Strasbourg : Le Marchand, Mothiba (blessés), Bi.Kamara (choix).

Sampaoli aura l'embarras du choix

Dans le camp marseillais, Jorge Sampaoli dispose d'un groupe au complet à 100% et peut faire des choix. Des choix probablement fixés par les états de fatigue après la bataille européenne de jeudi soir face au Lokomotiv Moscou...

Les absents du côté de l'OM : aucun.

Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku (cap.), Caci - Sissoko, Bellegarde, Thomasson - Diallo, Ajorque.

OM : P.Lopez - Saliba, Caleta-Car, L.Peres - Rongier, Bo.Kamara - Lirola, Guendouzi, Gerson, De la Fuente - Payet (cap.).