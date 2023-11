Strasbourg - OM : les compos sont là (Aubameyang remplaçant) !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

A la Meinau, Gennaro Gattuso doit faire sans Samuel Gigot et Pape Gueye, tous les deux suspendus. Valentin Rongier est également à l’infirmerie tout comme le jeune Mughe. Côté RCSA, il manque Marvin Senaya (suspendu) et Karol Fila (blessé). Pour Jean-Eudes Aholou et Sanjin Prcic, ce sont des choix de l’entraîneur…

Les compos de Strasbourg – OM

Strasbourg : Sels (cap.) – Guilbert, Nyamsi, L.Perrin, Delaine – Doukouré, Diarra, Mwanga – Angelo, Gameiro, Emegha.

Marseille : P.Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi – Kondogbia (cap.), Veretout – Ndiaye, Harit, Correa – Vitinha.

