Troyes - OM : Malinovskyi réagit à sa grande première

Officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille depuis ce lundi, Ruslan Malinovskyi était déjà présent dans le groupe olympien pour le déplacement ce mercredi à Troyes, qui s'est soldé par une victoire des Marseillais (2-0).

"Ce n'est qu'un début"

Entré en jeu à la 67e minute, le milieu offensif ukrainien a donc pu faire ses grands débuts avec l'OM au stade de l'Aube. Intéressant sur quelques séquences, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame a surtout joué collectif pour sa première sous le maillot phocéen. En zone-mixte, Ruslan Malinovskyi s'est exprimé sur ses premiers pas avec l'OM.

"Ça va, c’est une victoire importante ce soir. Je suis content d’avoir disputé mes premières minutes et de connaître mon premier succès avec Marseille. Je pense que ce n’est qu’un début, j’ai besoin d’encore travailler, mais je suis déçu par ce carton jaune parce qu’il n’y a pas faute, mais j’ai essayé d’aider l’équipe, il y avait 2-0 on devait garder le résultat. Donc j’ai essayé de défendre et d’aider mes milieux."

𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́ ➡️ 𝗖𝗲𝗻𝗴𝗼 ➡️ 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 🧨



Le résumé complet du match costaud de nos Olympiens sur la pelouse de Troyes, c’est par ici 👉 https://t.co/7pzTyxuPA9 pic.twitter.com/EQ8KeVuq5o — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

Pour résumer Face à Troyes (2-0), Ruslan Malinovskyi a fait ses grands débuts avec l'Olympique de Marseille. En zone-mixte, Ruslan Malinovskyi s'est exprimé sur ses premiers pas avec le club phocéen.

