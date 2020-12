OM : un repreneur potentiel se retire et explique les raisons de son choix

Depuis cet été, les supporters de l'OM rêvent que Frank McCourt vende le club à un investisseur. Certains rêvent d'un rachat de l'Arabie Saoudite, dans le but de concurrencer le PSG, d'autres espéraient l'investissement de Kyril Louis Dreyfus. Le fils de Robert, ex-propriétaire de l'OM, a gardé des attaches fortes avec le club de la Canebière et quelques parts au sein du club olympien.

Mais, au lieu de placer le gros de son investissement en Provence, le jeune businessman a décidé d'investir à Sunderland, pensionnaire de League One (D3 anglaise). Un choix qu'il a justifié auprès de l'Équipe : "A la suite de la vente de l’OM je me suis tenu à une idée : On ne fait plus rien dans le foot, c’est un business pourri. mais Sunderland c’est un projet spécial, vraiment. Le potentiel est en Angleterre."

Pour lui, l'Orange Vélodrome, qui appartient toujours à la municipalité de Marseille, est un énorme frein à un investissement : "A l’OM, on n’avait pas le Vélodrome, ce qui nous causait pleins de problèmes; Sunderland est propriétaire de son stade avec la septième capacité du pays. La ferveur rappelle celle de Marseille. En D3, avant la crise sanitaire, il y avait plus de spectateurs en moyenne (près de 30 000) que dans la moitié des clubs de Premier League. Tu ne peux pas acheter cela ! Dans des villes comme Zurich, Monaco, personne ne s’intéresse au foot, ça liste les possibilités d’expansion." En attendant un éventuel repreneur, Frank McCourt demeure le boss de l'OM.