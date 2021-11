Une bouillie de football pour l'OM face à Troyes

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Quand on se souvient de l'OM flamboyant du premier mois de compétition, celui qui avait fait pleuvoir des pluies d'occasions et de buts sur Montpellier, Bordeaux ou encore Saint-Etienne, la vision du match de ce soir est une vraie claque. Pas d'occasion, ou si peu : un coup franc de Payet pas cadré, une frappe de Milik contrée. Mais du déchet, énormément de déchet, de passes ratées, de contrôles manqués. Et, plus grave encore, peu d'appels. Or, c'est ce qui fait tout le jeu des équipes de Jorge Sampaoli.

Il manque du jus à cet OM, certainement aussi un bon Cengiz Ünder ou un Dimitri Payet à son meilleur niveau. Il manque aussi de la confiance, visiblement. Bref, il manque tellement de choses qu'on s'inquiète beaucoup pour la seconde période !

#OMESTAC - 45' : une minute de temps additionnel, il ne se passe vraiment plus grand chose en cette fin de première période. 0-0 #OM #TeamOM — La Provence OM (@OMLaProvence) November 28, 2021