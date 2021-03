OM : une petite folie de Sampaoli révélée !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Deux matches, deux victoires ! Jorge Sampaoli a réussi ses débuts sur le banc de l'OM. Il a redonné de la vie à un club en pleine crise. Épié, décrypté, l'entraîneur argentin intrigue tous les observateurs du football.

Sur sa chaîne Youtube, Romain Molina a analysé la carrière de Sampaoli grâce à son réseau au Pérou, Chili et en Équateur. Une chose ressort de cette vidéo, à l'instar de Bielsa, l'ex-sélectionneur de l'Argentine est un dingue de football : "Sampaoli a imprimé une passion et une marque pour le football. Cette passion l’a amené à accepter des contrats très mal payés. Il donnait même une partie de son salaire à son staff pour qu’il y est une équité."

Avant d'ajouter : "À l’instar de Bielsa, Sampaoli n’est pas dans les normes. Contrairement à certains, où tu peux avoir des attitudes attendues, Sampaoli… tu ne sais pas à quoi t’attendre. Certains vont dire qu’il est fou… mais il est surtout fou de football ! Il est amoureux de football."

Selon Molina, dès le début de sa carrière, Sampaoli a été un précurseur du football : "Au Pérou, il a eu des méthodes complètement novatrices en termes de préparation physique et de préparation de match. C’est l’un des premiers coachs en Amérique du Sud à avoir instauré de la vidéo. C’est l’un des pionniers dans l’analyse de vidéo de match. Il peut parler de football jusqu’à overdose."

Jorge Sampaoli, un humain "hors des normes" et "franc"

Comme son maître, Jorge Sampaoli possède des traits de caractère spéciaux : "Après dans un club, il s’investit beaucoup notamment dans le mercato. S’il veut des départs, pas uniquement sur le terrain, dans le staff, chez les employés, il va y aller de manière frontale. Il va apporter des explications. Il n’est pas dans le compromis avec les dirigeants. Il sait où il veut aller."

Autre spécificité du nouveau coach de l'OM, il s'intéresse beaucoup à ses joueurs : "Il va se mêler de la vie des joueurs. Il va faire déménager des joueurs qui habitaient trop loin du centre d’entraînement et qui arrivaient juste à l’heure aux entraînements. Il va essayer de comprendre la vie privée de ses joueurs pour adapter son discours. Au fur et à mesure, il évolue et il va prendre en grande considération l’aspect psychologique."

À la fin de sa vidéo, Romain Molina a résumé Jorge Sampaoli en quelques phrases : « Il a une telle franchise. Il peut tout balancer devant un joueur. Il a eu une relation fusionnelle avec Vidal. Il va l’aider contre son alcoolisme. Certains peuvent reprocher des choses à Sampaoli, en revanche, tous loueront sa franchise. Si tu aimes le foot, tu progresseras sous ses ordres. À chaque fois qu’il passe dans un club, les clubs finissent par s’enrichir. Il valorise les joueurs par un football offensif. Mais au-delà, le but de Sampaoli, c’est de convaincre les joueurs. C’est là où il est fort ! Sur le long terme, c’est compliqué de maintenir l’exigence. Mais les joueurs aiment Sampaoli, parce qu’ils s’amusent."