Vente OM : l’AC Milan envoie les Saoudiens à Marseille !

Dans quel club européen les Saoudiens vont-ils investir ? Depuis plusieurs années, des rumeurs de rachat de l'OM fleurissent. Au même titre que du coté de l’AC Milan. Problème : le propriétaire de la formation italienne a fermé la porte à une quelconque arrivée, ce qui pourrait concentrer les efforts de l'Arabie saoudite du côté de Marseille.

« Je n'abandonnerai pas le contrôle du club »

« Je suis à Milan pour rester longtemps temps et si cela dépendait de moi, je resterais ici pour toujours. Ce qui est vrai, cependant, c'est que nous devons tenir compte des mouvements de l'économie mondiale et il ne fait aucun doute qu'au Moyen-Orient il y a beaucoup de liquidités et volonté d'investir dans le sport, a lâché Gerry Cardinale à Calcio e Finanza. À l'heure actuelle, de nombreux capitaux au Moyen-Orient sont intéressés pour investir dans le sport et nous sommes ouverts à travailler avec des partenaires potentiels qui pourraient nous rejoindre en tant que sponsors ou partenaires dans la construction du nouveau stade ou en tant qu'actionnaires minoritaires ou en tant que véritables partenaires à valeur ajoutée. Mais, comme je l'ai dit, je n'abandonnerai pas le contrôle du club. »

