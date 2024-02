Vente OM : McCourt poussé vers la sortie

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le débat est récurrent. Notamment lorsque l'OM va moins bien et que les supporters grondent. Il faudrait un nouvel actionnaire au club, plus puissant, susceptible de donner davantage de moyens. Résultat, le serpent de mer d'une vente à l'Arabie saoudite revient et Frank McCourt, le propriétaire américain, est prié de plier bagages.

En attendant que cela se fasse, ou non, certains estiment que McCourt doit vendre le club. Et peu importe à qui. Car c'est lui qui pose problème. Thierry Suavet, animateur d’une émission consacrée à l’OM sur Fréquence Mistral, au travers de propos publiés par la Marseillaise retranscrits par Foot Marseille : "On voit depuis l’arrivée de Frank McCourt qu’il y a des relations de plus en plus tendues entre les supporters et le club. On se souvient tous de l’invasion du centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus en 2021. Il faut un nouveau changement d’actionnaire. On ne le voit plus, on ne l’entend plus, il délègue énormément. Il est recroquevillé dans sa maison aux États-Unis et je pense qu’il est temps qu’il passe la main(...)Les crises se sont également succédé sous Pablo Longoria. Il a voulu instaurer une forme d’ubérisation du club, mais cette stratégie était vouée à l’échec. On a perdu des cadres qui dégageaient quelque chose auprès du public, comme Steve Mandanda, Dimitri Payet, Alexis Sanchez ou encore Mattéo Guendouzi. Ces joueurs représentaient l’état d’esprit des Marseillais."

