Vente OM : un acteur majeur du dossier et proche de McCourt sort du silence !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

A l’origine de la venue de Frank McCourt à l’OM en 2016, l’avocat d’affaires Maître Didier Poulmaire était présent sur RMC Sport dans l’émission « Rothen s’enflamme » mercredi soir, l’occasion pour lui de rétablir certaines vérités sur les rumeurs incessantes de cession du club phocéen depuis trois ans.

Didier Poulmaire reconnait avoir été « sondé »

S’il assure ne plus être en lien étroit avec McCourt (« Nous ne sommes pas fâchés mais c’est la vie des affaires »), l’ancien conseiller de Yoann Gourcuff reconnait une effervescence constante avec des projets qui se présentent de temps en temps… Mais sans en dire plus : « Oui, on me sonde mis je suis soumis au secret professionnel donc je ne peux malheureusement pas en parler ».

Quant à savoir si l’Arabie saoudite était derrière tout ça, Maître Didier Poulmaire a botté en touche : « Il y a toujours du bruit sur ce sujet mais pas plus qu’habituellement ». Rien de concret donc…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life