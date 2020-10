OM - Mercato : André Villas-Boas envoie un message clair à McCourt et Eyraud concernant son futur

Arrivé sur la Canebière en 2019, André Villas-Boas a su se faire apprécier de tous. En plus des résultats obtenus, vice-champion de France et première qualification en Ligue des Champions depuis 7 ans, le Portugais fait preuve de franchise lors de ses sorties médiatiques. Un aspect qui avait été souvent reproché à Rudi Garcia, son prédécesseur. Alors qu'il ne reste qu'une année de contrat à l'ex-coach de Porto, la situation commence à inquiéter les suiveurs du club olympien.

André Villas-Boas se sent "bien à l'OM"

Interrogé à propos de sa situation contractuelle par l'AFP, André Villas-Boas a donné rendez-vous aux dirigeants de l'OM : "En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici." Avant de poursuivre : "J’ai dit au propriétaire, il y a trois, quatre semaines, qu’avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose. Je suis totalement focalisé sur les ambitions de l’OM."

À la fin de son propos, André Villas-Boas a tenu à rassurer les supporters... Il est tombé amoureux de l'OM : "Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique ! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici."