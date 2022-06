AS Roma - INFO BUT! : du lourd sur une cible de l’OM

Placé sur la liste des transferts par la Roma, Jordan Veretout (29 ans) ne manque pas de pistes pour ce Mercato d’été. Alors que José Mourinho ne compte plus sur lui, le milieu de terrain international français reste régulièrement associé à l’OM (qui doit compenser le départ de Boubacar Kamara pour Aston Villa), mais il ne faut pas exclure un départ vers un concurrent direct, son nom circulant aussi en Premier League (Newcastle et Arsenal sont venus aux renseignements).

Alors que les deux clubs milanais suivent le dossier de plus ou moins près, c’est Naples qui apparaît fortement intéressé par l’ancien Nantais, auteur de quatre buts et huit assists cette saison en championnat.

Avec les éventuels départs de Piotr Zielinski et surtout de Fabian Ruiz (qui sera libre en juin 2023), le club du président Aurelio De Laurentiis pourrait tenter de relancer le natif d’Ancenis, dont la valeur a largement baissé ces derniers mois. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Giallorossi, qui pourraient se contenter d’une dizaine de millions d’euros, Jordan Veretout est l’une des deux priorités du moment. Antonin Barak (27 ans, Hellas Vérone) est le premier choix de la formation entraînée par Luciano Spalletti, mais la concurrence s’annonce des plus rudes pour l’international tchèque, qui plait en Italie et en Angleterre.

Selon certaines indiscrétions, le coach transalpin a d’ores et déjà validé le profil du Tricolore, qui ne serait pas contre une nouvelle expérience en Serie A.

Ignazio GENUARDI

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur