ASSE - Mercato : Bouanga ne rêve que de l’OM, le LOSC s'accroche !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

On n’arrête plus Denis Bouanga ! Ce week-end, l’ancien milieu offensif de l’ASSE a marqué le deuxième but de la victoire du Los Angeles FC sur le terrain du Real Salt Lake (3-0) et a ainsi claqué sa 15e réalisation en 16 matches officiels disputés cette saison avec son club californien !Désormais, place à un retour en Europe ? Récemment, le joueur de 28 ans a lancé un appel du pied aux clubs du Vieux Continent, notamment hexagonaux, pour expliquer qu’il était très ouvert à un retour afin de se rapprocher de sa famille.