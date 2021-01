ASSE, FC Nantes, RC Lens, LOSC, Stade Rennais : le Brexit sera sans pitié avec la L1

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Après le Covid, Mediapro, le Brexit... Que ce soit l'ASSE, l'OM, le FC Nantes, tous les clubs de L1 risquent d'être impactés par la nouvelle donne avec ce retrait de l'Angleterre de l'Union Européenne. C'estce qu'a confirmé Yvan Lemée sur RMC, dont lesd propos ont été retranscrits par le site FootMarseille. « Avec la nouvelle réglementation des transferts en Premier League, ça va être compliqué. J'ai peur pour le football français », a indiqué l'agent de joueurs.

Le Mée : « En plus de bousiller la carrière de certains joueurs, ça va faire mal aux clubs »

Avant de préciser : « Cela peut tuer les carrières des joueurs qui ont la possibilité de se lancer en Angleterre. Je pense par exemple à Neal Maupay, formé à Nice, qui brille actuellement à Brighton après avoir performé à Brentford en D2. Avec le Brexit, il n'aurait pas pu suivre ce cursus de progression. Et en plus de bousiller la carrière de certains joueurs, ça va faire mal aux clubs. Avant, les formations françaises de la deuxième partie de tableau vendaient des joueurs à 10-15 M€ dans des clubs moyens de Premier League, mais maintenant, il n'y aura plus la possibilité de le faire... Le Brexit n'est pas une bonne chose pour le foot français. Surtout qu'il va profiter à d'autres championnats que la L1, vu que les joueurs français partiront ailleurs à l'étranger ».