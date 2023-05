ASSE - Mercato : un petit nouveau chez les Verts, l'OM dans les choux ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’ASSE a retrouvé de la vie et cela recommence à se voir dans toutes les strates du club. Alors que l’équipe fanion a quasiment assuré son maintien en Ligue 2, les dirigeants stéphanois travaillent d’ores et déjà à l’avenir et ont fait signer un contrat aspirant à un jeune joueur prometteur : Naoufan Mnemoi (2010).

Un futur Wesley Fofana en devenir ?

« Sixième signature centre de formation en provenance d'Air Bel : Naoufan Mnemoi s'engage au club, nous apprend le compte Twitter Green Prospect. Ce jeune défenseur central est annoncé comme prometteur. Le club et plus précisément Kaisse Hannachi l’a coiffé au nez et à la barbe d'autres clubs de l'élite ! »

Le club d’Air Bel se situant en Provence, l’OM ferait peut-être partie des formations de Ligue 1 citées qui ont raté la signature du jeune Mnemoi. Ce ne serait pas une première pour le club phocéen, déjà passé à côté d’un certain Wesley Fofana en son temps.

6e signature centre de formation en provenance d'Air Bel (13).

Le jeune Naoufan Mnemoi (2010) s'engage au club. Ce jeune défenseur central est annoncé comme prometteur. Le club et plus précisément Kaisse Hannachi la coiffé au nez et à la barbe d'autres clubs de l'élite ! #ASSE pic.twitter.com/e4ecE9drGF — Green Prospect (@green_prospect) February 15, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur