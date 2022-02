ASSE, OM - Mercato : un faiseur de miracles adoubé par Galtier en route pour Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Les ponts ne sont plus totalement coupés entre les deux rivaux que sont l'ASSE et l’OM. Comme déjà évoqué hier, l’ancien directeur général des services des Verts Stéphane Tessier (2010-2015) pourrait très bientôt rebondir au sein du club phocéen.

« Pablo Longoria a décidé de changer son DAF (directeur administratif et financier), qui était en poste depuis 2016, a révélé RMC Sport hier. Arrivé aux côtés de Jacques-Henri Eyraud, Baptiste Viprey va être remplacé. Le prochain élu au poste sera Stéphane Tessier, un ancien dirigeant de Lorient et surtout de l’AS Saint-Etienne, où il a même officié en tant que directeur général entre 2010 et 2015. »

Précision d’importance : la radio sportive rappelle que ce même Tessier était très apprécié par l’entraîneur de l’époque Christophe Galtier, puisque l’intéressé avait « un rôle majeur au sein de l’ASSE notamment concernant le mercato stéphanois. » En compagnie de « Galette », il y a d’ailleurs fait quelques miracles en périodes de transferts.

