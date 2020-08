Brest – OM (2-3) : André Villas-Boas confirme Nagatomo et fixe la prochaine priorité du Mercato

Nagatomo va bien signer

« Nagatomo est arrivé aujourd'hui, il va passer des tests en espérant que tout se passe bien. On en avait parlé avec Jacques-Henri et Pablo, on cherchait quelqu'un avec de l'expérience. Il a 12 matchs de Ligue des champions, il a cette expérience, c'est un capitaine dans le vestiaire, il parle plusieurs langues... »

Prolonger Amavi, une priorité

« Maintenant, on va démarrer les discussions avec Amavi pour prolonger le contrat en espérant que ça se passe rapidement. »

Désormais, place à l'attaquant

« Maintenant que nous avons réglé l'arrivée de Nagatomo, ça va nous permettre d'attaquer pour un attaquant. Je fais confiance à Pablo et Jacques-Henri. »