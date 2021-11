FC Nantes - Mercato : Rongier a déjà trouvé ce qu’il était venu chercher à l’OM

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Valentin Rongier n’a jamais caché qu’il quitterait un jour le nid bien douillet des Canaris pour grandir et tenter sa chance dans un club plus huppé. Formé au FC Nantes, le milieu de terrain de 26 ans avait joint l’acte à la parole en signant à l’OM en septembre 2019 après moult rebondissements.

Depuis, Rongier a fait ses premiers pas en Ligue des champions et en Ligue Europa en découvrant notamment une nouvelle philosophie de jeu sous la houlette de Jorge Sampaoli. Depuis son départ du FC Nantes et malgré des pépins physiques la saison dernière, sa progression sportive et physique est donc linéaire. Il s’en félicite.

« Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Ce serait mentir de dire l'inverse. Il a une philosophie de jeu qui est intéressante et il n'est pas borné, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. On prend du plaisir sur le terrain, on essaie de jouer, même parfois un peu trop. Mais pour nous tout est positif. Du travail physique en début de saison ? Oui, on en a fait. Les méthodes évoluent et les prépa physiques d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’il y a 10, 15 ou 20 ans, alors forcément la manière de travailler change. Mais il y a des choses qui restent. »

