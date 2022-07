FC Nantes, OGC Nice - Mercato : l'OM torpille le dossier Belotti !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Après sept ans passés au Torino, Andrea Belotti a quitté librement le club turinois cet été. Libre de s'engager là où il le souhaite cet été, l'attaquant italien a été annoncé en France dans le viseur du FC Nantes, de l'OGC Nice et de l'AS Monaco.

L'OM entre dans la danse pour Belotti

Si le FCN, qui a recruté Evann Guessand et Mostafa Mohamed en attaque cet été, ne devrait pas recruter Andrea Belotti, l'Olympique de Marseille serait entré dans la course dans ce dossier. En effet, selon les informations du média italien, LaRoma24, le club phocéen serait intéressé par l'international transalpin (44 sélections) tout comme l'AS Roma, le Borussia Dortmund et Valence. Andrea Belotti sort d'une saison terne avec seulement 8 buts inscrits en 23 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Fabien Chorlet

Rédacteur