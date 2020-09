FC Nantes, OM - Mercato : Kita et McCourt se sont bien fait berner pour Luis Suarez !

L’OM et le FC Nantes ont longtemps salivé devant Luis Suarez. Depuis de longues semaines, l’attaquant colombien (22 ans) était en effet dans le viseur du FC Nantes, rejoint ensuite par l’OM séduit par son profil d’attaquant racé. Sauf que Watford a déjà donné son feu vert à Grenade pour le recruter cet été.

Le club espagnol bénéficie de sa proximité avec le propriétaire des Hornets (la famille Pozzo) pour boucler le deal. Mardi, Mundo Deportivo assurait que l’opération est à un pas de se finaliser pour un contrat de cinq ans et un montant de 15 millions d’euros... payable en plusieurs mensualités. La réalité est encore plus rageante pour l’OM et le FC Nantes.

Une option d'achat fixée à 4,5 M€ !

Le journaliste espagnol Pipe Sierra affirme en effet que l’opération serait en réalité un prêt payant de 3 millions d’euros avec une option d’achat fixée à 4,5 M€ pour 50% des droits du joueur ! On est quand même loin des sommes initialement évoquées et qui ont fait reculer le FC Nantes et l’OM.