Girondins, Stade Rennais - Mercato : M'Baye Niang déclare sa flamme à l'OM

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, M'Baye Niang, qui a rejoint l'été dernier les Girondins de Bordeaux après trois ans passés au Stade Rennais, est revenu sur son transfert avorté à l'Olympique de Marseille à l'été 2020. L'attaquant sénégalais en a profité pour déclarer sa flamme à l'OM.

"Cet épisode a cassé quelque chose. Je ne me suis pas caché. La moindre des choses, c'était de dire la vérité, pas de faire un coup en douce, pour que le club ait le temps de se retourner. Certains me disaient que Rennes jouait la Ligue des Champions, mais je ne partais pas parce que Rennes était nul. J'ai toujours voulu jouer à Marseille, je l'ai toujours dit. Je sentais que c'était le moment pour moi. J'avais eu une discussion avec Zubizarreta, le directeur sportif. Quand ça ne s'est pas fait, pour X ou Y raisons, j'ai senti qu'à Rennes, on ne me regardait plus de la même façon. Ça ne m'a d'abord pas gêné, j'ai rejoué, mais en janvier, j'ai senti que c'était la fin. Je n'avais plus la flamme."

L'attaquant des #Girondins M’Baye Niang fête ses 27 ans. Pour @sudouest, il revient sur les jours qui ont marqué sa carrière en dents de scie : Caen, Milan, Rennes, le Sénégal, son accident de voiture ou le séjour ubuesque en Arabie Saoudite #CoupedeFrancehttps://t.co/N1AkCVbNoH — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) December 19, 2021