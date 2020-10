OM - Mercato : Longoria en passe de renouveler une opération à la Pape Gueye ?

Quatrième de Ligue 1, l'OM réalise un début de saison satisfaisant en Ligue 1. Malgré des caisses vides, les Olympiens ont réalisé un bon mercato symbolisé par l'émergence de Pape Gueye. Arrivé libre en provenance du Havre, malgré un imbroglio avec Watford (il s'était engagé avant de se rétracter), le milieu défensif s'affirme dans l'entrejeu marseillais.

La politique de renfort à coût zéro pourrait prospérer à l'OM. Pour apporter de la concurrence sur le couloir gauche, Pablo Longoria, le directeur du football, a également déniché Yuto Nagatomo l'été dernier. Et, selon la presse transalpine, les pensionnaires du stade Vélodrome réfléchirait à s'attacher les services de Nikola Maksimovic.

À 28 ans, il aura 29 ans à la fin du mois, l'international serbe arrive en fin de contrat à Naples. Le défenseur central est mécontent de son temps de jeu. Il veut partir. Du coup, l'OM pourrait en profiter pour verrouiller cette cible avant l'été prochain. Il y a quelques jours, au micro de Téléfoot, Pablo Longoria a concédé qu'il plaçait ses pions pour le prochain mercato estival. Il devra faire avec la concurrence des deux clubs milanais sur cet éventuel dossier. Avec cette possible venue, il comblerait un départ probable de Duje Caleta-Car. Le Croate affole de plus en plus la Premier League.