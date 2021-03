OM – Mercato : Longoria pourrait toucher un chèque rondelet inattendu !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Brillant lors de sa dernière année à l'OM, Lucas Ocampos a poursuivi sa progression au FC Séville. Vainqueur de la Ligue Europa, la saison dernière, et auteur de belles statistiques depuis sa venue en Andalousie (24 buts et 9 passes décisives en 80 matches), l'Argentin est un leader du dispositif de Lopetegui.

Au micro de Canal Sur, Lucas Ocampos a fait le point sur son avenir : "Il y a eu beaucoup de discussions, mais je dis toujours la même chose. Je me concentre sur le quotidien. Il reste dix matchs importants et je ne veux pas penser à autre chose. Je suis très reconnaissant envers le club et mon arrivée ici m’a fait beaucoup de bien. J’aime la ville, ce qui s’est passé au cours de ces deux années et j’espère que cela va continuer. Je suis très heureux et je ne pense à aucun autre endroit que celui-ci. Mais on verra de qui arrivera en fin de saison."

Clairement, il a laissé la porte ouverte à un départ. Par le passé, plusieurs clubs auraient pris des renseignements sur le joueur dont des grandes entités européennes (Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool). Un futur transfert pourrait faire les affaires de l'OM. Lors de son transfert à l'été 2019, l'OM avait glissé une clause d'intéressement à la revente à hauteur de 15%. Une dizaine de millions d'euros pourrait arriver dans les caisses olympiennes.

Propos relayés par Le Phocéen