OM, LOSC - Mercato : Luis Campos en sait plus sur la mission qui l’attend à Marseille

La défaite de l’OM face au PSG pour le 100e Classique de l’Histoire n’est peut-être déjà plus que le cadet des soucis des supporters marseillais. Ces derniers ont sans doute déjà l’esprit tourné vers les nouvelles précisions de Thibaud Vézirian sur la vente du club.

Luis Campos était bien à Marseille

Le journaliste avait promis de faire un nouveau point après le match et ne s’est pas échappé. « J’ai des sources tellement vastes que je dors sereinement là-dessus, a-t-il commenté. Il y a un media qui officialisera la vente et tant mieux pour eux. Les démentis successifs ? C’est du classique, cela fait partie du process des clubs. On l’a vu récemment avec les ventes de Toulouse ou de Nice. Moi, je suis arrivé peut-être un peu trop tôt dans leur timing. Ce que je peux dire, c’est que la cession du club est actée, l’OM est vendu. Et que le fair-play financier ne sera pas un problème pour la suite. »

Aussi, le journaliste de la chaîne L’Équipe a confirmé que l’option Luis Campos était dans les tuyaux en cas d’arrivée d’un racheteur. Avec une mission bien précise. « Ce qu’on me dit c’est qu’il est en négociations pour un binôme avec Longoria, pour qu’on lui confie la cellule de recrutement. C’est un truc alléchant et c’est une réalité, a-t-il poursuivi. J’ai eu la confirmation qu’il était à Marseille et qu’il avait fait des réunions. »