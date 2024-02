Mercato : l'OM vise deux nouvelles signatures, dont une voulue par le PSG et l'OL !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Dans la volonté de développer ces jeunes, l'Olympique de Marseille commence à miser gros sur son centre de formation après l'avoir snobé pendant de trop nombreuses années.

L'OM veut prolonger deux joueurs de son centre de formation

Après avoir signé un premier contrat professionnel à Gaël Lafont, les dirigeants marseillais voudraient faire de même avec deux autres joueurs, si l'on en croit les informations du compte X ODM By Treize013. Il s'agirait de Darryl Bakola, courtisé par le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, et Yanis Sellam. Les discussions entre les responsables du centre de formation de l'OM et les représentants de ces joueurs auraient déjà commencé mais un accord s'avérerait délicat à trouver à l'actuelle actuelle, d'après La Provence.

