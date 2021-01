OM - Mercato : Naples se lâche sur l'avenir de Milik, Longoria doit s'activer !

Un "grantakkan" va-t-il poser ses valises à l'OM, cet hiver ? Avant la trêve international, André Villas-Boas avait réalisé sa liste de Noel auprès de Pablo Longoria, "Head of Football" des pensionnaires du Vélodrome : "On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur."

Ces derniers jours, plusieurs médias français et italiens ont rapporté un intérêt du vice-champion de France pour Arkadiusz Milik. Dans l'impasse au Napoli, aucun match disputé depuis le début de la saison, le buteur polonais sera en fin de contrat en juin prochain. Interrogé par Sky Sport, Cristiano Giuntoli, DS de Naples, a ouvert grand la porte à un départ de l'attaquant dès cet hiver : "L'entourage de Milik discute avec certains clubs. Nous espérons trouver une solution qui conviendra à tout le monde."

Pour s'attacher les services du concurrent de Dario Benedetto, l'OM devra batailler avec d'autres cadors européens. D'après des médias espagnols, l'Atlético de Madrid est intéressé par les services de Milik, après avoir résilié le contrat de Diego Costa. Pour satisfaire les désirs d'"AVB", Pablo Longoria va devoir se montrer très persuasif.