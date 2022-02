OGC Nice – Mercato : l'avenir du bourreau de l'OM n'est pas encore sécurisé

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Auteur d'un match brillant mercredi soir face à l'OM (un doublé inscrit lors de la victoire 4-1), Justin Kluivert (22 ans) n'est pas encore certain de rester à l'OGC Nice au delà de cette saison. Pour l'instant, l'ailier batave n'est que prêté par l'AS Roma et la direction azuréenne n'a pas encore décidé si oui ou non son option d'achat serait levée.

Interrogé dans Nice-Matin, son président Jean-Pierre Rivère a même fui la question : « On a le temps, laissons finir la saison. Qu'il continue sur cette lancée, les choses seront faites en temps voulu », a-t-il simplement lâché.

Du côté de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, on semble en tout cas très heureux chez les Aiglons comme en atteste la vidéo postée sur les réseaux sociaux où il n'a pas manqué de déclarer sa flamme au Gym et à leur public : « Je vous aime. Une ambiance magnifique. Les supporters de Nice sont les meilleurs. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs ».