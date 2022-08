OGC Nice - Mercato : rebondissements pour Marcelo, Dieng et Pépé, Cavani sort du silence !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L’OGC veut accélérer son recrutement avant la dernière ligne droite du mercato d’été le 1er septembre. Pour ce faire, plusieurs pistes ont été lancées, notamment en attaque. La plus chaude d’entre elles se nomme Edinson Cavani. Si L’Équipe laisse entendre qu’il devrait s’engager à Villarreal sous peu, les Aiglons restent dans la course grâce à une offre faramineuse déjà formulée à son entourage. L’intéressé, lui, est resté mystérieux au sujet de son avenir hier. « Je ne sais pas dans quelle équipe je vais jouer, a-t-il dit à El Chiringuito à l’aéroport de Madrid. Attendez un petit peu et vous saurez bientôt. C’est le football, il faut aller où les supporters veulent. »

Marcelo vers Las Palmas ?

Au sujet de Nicolas Pépé, les discussions se poursuivent avec les Gunners. « Les détails du prêt ont été fixés, assure Fabrizio Romano. Arsenal a demandé à Pepe de boucler le deal aussi tôt que possible. En revanche, aucune offre de Séville n’est arrivée, contrairement au rumeurs. »

L’Équipe précise que l’éventualité d’un prêt de Bamba Dieng reste ouverte avec des négociations moins ardues que pour l’ancien ailier du LOSC. Enfin, la piste Marcelo serait toujours d’actualité. Mundo Deportivo glisse néanmoins que Las Palmas (Liga 2) pourrait être la prochaine destination de l’ancien latéral gauche du Real Madrid.

Pour résumer Après avoir lancé plusieurs hameçons au mercato estival, l’OGC Nice pourrait très bientôt récolter les fruits de son entreprise. Edinson Cavani, par exemple, ne ferme pas la porte au projet d’INEOS. Bien d'autres dossiers sont creusés.

