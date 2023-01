OGC Nice, OL – Mercato : l’OM arrive en force pour Terem Moffi !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

L’OM entre dans la danse ! Pisté par l’OGC Nice, l’OL et plus particulièrement West Ham, Terem Moffi pourrait finalement s’engager dans la cité phocéenne selon les informations de l’Equipe. « Pablo Longoria et Javier Ribalta ont commencé à travailler sur cette option Terem Moffi lors des derniers jours, et échangent avec l'entourage du joueur de 23 ans. Ils n'ont pas encore formulé d'offre auprès de Lorient et travaillent sur l'architecture d'un transfert forcément élevé. », peut-on lire sur le quotidien sportif.

Pour rappel, les Aiglons ont formulé une offre à hauteur de 20 millions d’euros il y a quelques jours pour signer l’international nigérian. Si les Phocéens veulent chiper le joueur à ses concurrents, le board marseillais devra proposer une offre très rapidement aux Bretons, affaire à suivre…