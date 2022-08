OGC Nice, OM – Mercato : le Gym déboule sur un buteur de Série A visé par Longoria !

Ciblé depuis longtemps par Pablo Longoria et également apprécié d'Igor Tudor qui l'a eu au Héllas Vérone, Giovanni Simeone (27 ans) paraît aujourd'hui une cible difficile d'atteinte pour l'OM vu sa valeur marchande. Néanmoins, il n'est pas exclu que « Cholito » évolue cette saison en Ligue 1.

En effet, comme le rapporte Nicolo Schira, l'OGC Nice – qui dispose des gros moyens d'Ineos et de la capacité de faire un gros coup - serait sur les rangs au même titre que le Borussia Dortmund pour tenter d'arracher le serial buteur de Vérone, lequel sera probablement transféré cet été.

Si le fils de Diego Simeone rêve de rejoindre Naples, avec qui il s'est déjà entendu sur les contours d'un contrat jusqu'en juin 2027, les négociations entre le Héllas et le club d'Aurélio de Laurentiis n'avancent pas. Le Gym peut-il profiter de la situation ? Affaire à suivre...

