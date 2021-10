OL : Aulas conforte une nouvelle fois Peter Bosz et valide le Mercato des Gones

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si l'OL ne s'affiche qu'au 10e rang de Ligue 1 après 9 journées, il en faut plus pour inquiéter Jean-Michel Aulas. A l'occasion d'un entretien à Amazon Prime Vidéo, le président de l'OL a dressé une nouvelle fois l'éloge de la politique Mercato menée et du travail de Peter Bosz.

« Cette année, on a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité. Tout en faisant en sorte de ne pas trop investir en indemnités de transferts. Il y a eu Shaqiri de l'ordre de 7 M€ mais qui était annoncé au départ à plus de 15 M€. On a négocié. Les autres opérations, Emerson et Jérôme Boateng, ce sont des opérations tout à fait pertinentes. L'Académie continue de fournir des joueurs de manière excellente. Il faut les intégrer, ne pas les brûler et Peter Bosz a réussi cette approche... »

Habitué aux mauvais départs, Lyon n'est cependant qu'à cinq points du RC Lens (2e). Un adversaire qui viendra d'ailleurs au Groupama Stadium à la fin du mois d'octobre. De quoi rester serein sur une nouvelle remontada ?