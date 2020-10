OL – OM (1-1) : Villas-Boas se satisfait du nul et déplore le « désastre » du Mercato

Dans une interview accordée à la chaîne Telefoot, l'entraîneur marseillais a forcément vu le verre à moitié plein. Si ses hommes n'ont pas pu ramener trois points qui étaient nécessaires, avoir joué quasiment tout le match à dix contre onze change forcément la donne.

« Je suis très content évidemment, les joueurs ont bien tenu. C'est un point très fort pour nous. On a montré un était d'esprit comme la saison dernière. Évidemment, ils ont eu la possession, les centres. Mais on a tenu », a salué AVB.

Un Mercato trop tardif selon lui

Par la suite, l'entraîneur marseillais a évoqué le Mercato sans confirmer officiellement les mouvements évoquer. En revanche, André Villas-Boas a regretté que le Mercato s'achève si tard au regard du début du championnat.

« Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Comme j'étais dans le match, je ne sais pas si je peux confirmer officiellement. On passe tout ce temps, on joue six matchs. Le Mercato finit seulement maintenant, c'est un désastre. C'est dur. Ça finit demain, on commence la Ligue des champions et on espère retrouver la victoire en Ligue 1 », a confié AVB, soulagé.