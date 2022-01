OM - affaire Gueye : la responsabilité d'Eyraud engagée, Watford veut plus, Longoria contre-attaque

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

L'Equipe et La Provence font un point ce matin sur la sanction de la FIFA ayant frappé l'OM pour avoir recruté Pape Gueye à l'été 2020 alors que celui-ci avait signé un pré-contrat avec Watford. Le club est interdit de recrutement pour deux mercatos et devra s'acquitter d'une amende de 2,5 M€. Même amende pour le joueur, qui a pris en plus quatre mois de suspension. Première constatation : la responsabilité de l'ancien président Jacques-Henri Eyraud est pleinement engagée. En effet, le dirigeant, écarté il y a bientôt un an, pensait que s'il y avait sanction, elle ne serait qu'à l'encontre du joueur ! Raté, une fois de plus....

Pour ce qui est de la réponse de l'OM, il y a eu un communiqué hier soir, que nous avons relayé. L'idée, désormais, pour Pablo Longoria, est d'accélérer la reconstruction de l'effectif malgré les limites financières actuelles (et l'encadrement de la masse salariale par la DNCG). Les Marseillais peuvent espérer qu'avec l'appel auprès du TAS, qui pourrait être étudié avant mardi et être suspensif, la sanction ne prenne effet que l'hiver prochain. Mais cela reste improbable, surtout que Watford a également fait appel et réclame 10 M€ d'indemnisation, et non les 5 M€ prévus par la FIFA ! Il y a de fortes chances pour que l'OM soit interdit de recrutement dès cet été, même si ses avocats ne désespèrent pas de faire annuler la sanction...

