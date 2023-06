OM : après Fonseca, la piste Marcelino se refroidit aussi !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

L’Équipe ne s’en cache plus ce matin : « à deux semaines de la reprise de l’entraînement, l’OM n’a toujours pas d’entraîneur et la situation commence à devenir préoccupante… » Éconduit par Marcelo Gallardo et par Olivier Létang au sujet de Paulo Fonseca, le club phocéen n’a toujours pas de remplaçant à Igor Tudor alors que la reprise est fixée au 3 juillet prochain. Le Plan C de Pablo Longoria au poste d’entraîneur n’est autre que Marcelino.