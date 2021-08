OM : après un Mercato de folie, Longoria fixe les trois objectifs de la saison

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

En enregistrant les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, l'Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival de folie sous la houlette de Pablo Longoria. Dans les colonnes du journal L'Equipe, le président de l'OM a fixé les objectifs de la saison.

"Les objectifs du club, parce que c'est dans notre ADN, c'est de jouer les premiers rôles, au regard du palmarès et de l'histoire de l'OM. Nous souhaitons donc, en L1, finir dans les trois premiers, et ainsi nous qualifier pour la Ligue des Champions. Jouer cette compétition tous les ans doit être une évidence pour notre club, nos supporters le méritent tellement. Concernant la Ligue Europa, on attendra de connaître nos adversaires de la phase de poules, mais il faudra viser le meilleur parcours possible. Pour finir, la coupe de France devra être jouée à fond, cette grande compétition nationale est ancrée dans l'histoire de notre club", a confié le président olympien.