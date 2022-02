OM, ASSE, FC Nantes - Mercato : coup dur pour Longoria avec Veretout

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Les dernières rumeurs concernant Boubacar Kamara ne sont pas du tout favorables à l'OM. En fin de contrat en juin, le Minot aurait pris la décision de ne pas prolonger et de partir gratuitement cet été.

Selon Calcio Mercato, le président de l'OM aurait déjà pris des contacts pour sa succession. Comme déjà évoqué en milieu de semaine, il se serait tourné vers un club avec qui il a déjà fait de très bonnes affaires : l'AS Rome. L'Espagnol lorgne désormais Jordan Veretout (28 ans).

Le milieu défensif formé au FC Nantes et notamment passé par l'ASSE pourrait quitter la Louve cet été mais plusieurs obstacles se dressent sur la route de l’OM : son indemnité de départ, estimée à 30 M€ par Transfermarkt (il est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Roma) et des intérêts de Tottenham et plus récemment de l’AC Milan. Qui dégainera en premier ?