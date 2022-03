OM, ASSE, FC Nantes - Mercato : Longoria connaît enfin le prix de Veretout

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jordan Veretout va-t-il connaître son troisième club en France ? L’OM est très intéressé par une arrivée de l’ancien stéphanois pour renforcer son milieu de terrain face au départ inévitable de Boubacar Kamara à l’issue de la saison. Son club de l’AS Roma a fixé son prix.

L’AS Roma demande 15 millions d’euros pour céder son milieu de terrain Jordan Veretout. Voilà donc le montant que devra dépenser le président de l’OM Pablo Longoria s’il veut le recruter cet été.

Veretout est sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Roma et son entraîneur José Mourinho ne compte plus sur lui.

Jordan #Veretout has turned down #ASRoma's bid (€4M/year) to extend his contract (currently expires in 2024) last November. Now the french midfielder is not in Josè #Mourinho's plans and is set to leave in the summer #transfers window. #Roma ask around €15M to sell him