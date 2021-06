OM, ASSE - Mercato : Arsenal a pris sa décision pour Saliba

L'information est tombée aux alentours de 17h et c'est Sky Sports qui l'a révélée en Angleterre : Brighton and Hove Albion a rejeté une offre de 40 M£ d'Arsenal pour son défenseur central Ben White (23 ans). Depuis, les fans des Gunners se déchaînent sur les réseaux sociaux : pourquoi chercher à recruter un espoir alors que leur club a déjà fait un effort considérable pour attirer William Saliba il y a deux ans ?

A l'époque, donc, les Londoniens avaient déboursé 30 M€ pour l'arracher à l'AS Saint-Etienne, alors qu'il n'avait que 18 ans et une seule saison de L1 dans les jambes. Il avait été laissé à disposition des Verts en 2019/20 avant d'être envoyé à Nice pour l'exercice écoulé après avoir manqué son objectif de convaincre Mikel Arteta de lui accorder une chance pendant la préparation estivale.

La rumeur Ben White est un nouveau signal négatif envoyé à l'ancien Stéphanois. Toujours pas convaincu, le manager des Gunners va miser sur d'autres joueurs. Ce qui implique un départ de Saliba, courtisé par l'OM, mais seulement en prêt, et par l'OGC Nice. Arsenal préférant une vente, les Aiglons ont une longueur d'avance dans ce qui ressemble à un sacré gâchis pour le club du nord de Londres…

What. We have this much money to spend on one player? And we chose it on a defender when we could just give chance to the 27M William Saliba there? https://t.co/nIjmG1fTtG