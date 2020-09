OM, ASSE - Mercato : Friio a déjà approché Benzema (Real Madrid) !

L'organigramme de l'OM a peut-être été finalisé ces dernières heures. Après les arrivées du head of football (Pablo Longoria) et du head of business (Hugues Ouvrard), les dirigeants marseillais ont trouvé un nouveau recruteur : David Friio.

Cet ancien milieu de terrain (47 ans) chapeautera les cellules de recrutement du club, que ce soit pour les pros ou le centre de formation. Il s'est construit une solide réputation dans le milieu à l'époque où il a été l'oeil de Manchester United en France. Plus récemment, il a officié à l’ASSE, qu'il a quittée il y a quelques mois. Manu Lonjon, qui connaît bien Friio, a raconté une drôle d’anecdote à son sujet. Celle-ci date d’avant 2009...

Friio a failli ramener Benzema à MU en 2009

« Avant que Benzema ne soit recruté par le Real Madrid, il était recruteur pour Manchester United et Karim jouait à l’OL, a rappelé le spécialiste des transferts sur Twitch. Il était superviseur, il est donc revenu dire aux dirigeants de MU qu’il fallait impérativement prendre Benzema car il avait quelque chose en plus. À cette époque, l’agent historique de Benzema, Karim Djaziri, était en contact régulier avec MU. C’était très chaud mais le joueur a finalement choisi le Real Madrid. »

Concernant le passage de Friio à l’ASSE, Lonjon est dans le flou. « C’est quelqu’un que je connais, mais c’est difficile de juger son bilan à ASSE, poursuit-il. Je ne sais pas quel pouvoir il avait avec David Wantier. Tout ce que je sais, c’est qu’il a un gros réseau car il est habitué à superviser depuis longtemps. »