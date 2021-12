OM, ASSE - Mercato : l’avenir de Mandanda pleinement relancé ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Cet hiver, Pablo Longoria devra se retrousser les manches pour satisfaire Jorge Sampaoli. Pour ce faire, Foot Mercato croit savoir que trois têtes d’affiche de l’OM seront sur le marché. En plus de Boubacar Kamara, Jordan Amavi, Duje Caleta-Car et enfin Steve Mandanda seraient les éléments ciblés par la direction du club phocéen pour aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

FM confirme que le gardien de 36 ans a été proposé à des formations, comme l’AS Monaco. Pour le moment, le club de la Principauté ne peut pas lui promettre un temps de jeu plus conséquent qu’à l’OM mais la donne pourrait changer après les récentes déclarations de l’agent d’Alexander Nübel. Stefan Backs ouvre en effet la porte de son poulain à un retour au Bayern Munich, où il était barré par Manuel Neuer avant son prêt à l’ASM.

« Tout dépend de Manuel Neuer. De ses performances, combien de temps va-t-il encore les montrer ? Et cela dépend bien sûr aussi du club, comment planifie-t-il ? Est-ce qu'ils prévoient de changer un jour ? Il faut bien qu'il y ait une suite à Neuer, a-t-il affirmé à Lensing Media. On doit aussi vouloir que les jeunes gardiens allemands évoluent derrière Neuer. C'est une question de principe pour le Bayern, qui a d'ailleurs répondu à cette question en engageant Alex. »

⚪🔵 Manchester United envisagerait de prêter Anthony Martial à l’OM cet hiver afin de contrer un possible transfert de Boubacar Kamara à Newcastle.https://t.co/z47IWQVIX7 — RMC Sport (@RMCsport) December 27, 2021