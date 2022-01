OM, ASSE - Mercato : les Girondins dégainent pour Alvaro, un buteur en route pour Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Pascal Dupraz adorerait voir débarquer Alvaro Gonzalez à l’ASSE cet hiver. Le côté guerrier et meneur d’hommes serait logiquement un plus dans la mission commando menée par le coach savoyard mais la prise en charge du salaire serait un frein à l’opération.

De son côté, le stoppeur de l’OM (32 ans) pourrait rapidement être tenté par un retour en Liga... où le Valence FC serait prêt à l’accueillir dès janvier ! Selon As, le club « Ché » a déjà démarré les négociations pour un arrivée de Gonzalez, dont la « priorité est de jouer en Liga jusqu’en juin. »

Le quotidien madrilène assure qu’il existe un accord pour qu’Alvaro parte libre mais que rien n’a été conclu entre l’OM et le VFC... ce qui laisse encore un espoir à l’ASSE et aux Girondins de Bordeaux ! « Le FCGB a envoyé une offre importante au niveau salarial », glisse As, néanmoins peu optimiste pour les Girondins. Quoi qu’il en soit, l’OM espère boucler le départ de Gonzalez assez vite afin d’avancer sur l’arrivée de Cédric Bakambu (libre). La prise en charge du salaire de l'Ibère pourrait être décisive.

Négos ouvertes entre OM, Álvaro et Valencia (prêt). L'#OM pourrait payer une partie de son salaire. Ce départ permettrait de faire Bakambu. https://t.co/gUU1UhjM00 — Nico Faure (@Nicommentator) January 9, 2022