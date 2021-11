OM, ASSE - Mercato : Longoria reprend un fol espoir pour Saliba !

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

William Saliba fait partie des joueurs de l’OM qui ont déçu jeudi face à Galatasaray (2-4). Encore auteur de sautes de concentration, comme ce fut le cas face à la Lazio Rome (2-2), le défenseur central de 20 ans n’en reste pas moins l’un des maillons forts de Jorge Sampaoli cette saison.

Pour preuve : Pablo Longoria espère le faire prolonger en fin de saison lorsque son prêt en provenance d’Arsenal doit prendre fin. En attendant, les négociations auraient déjà démarré avec les Gunners... avec une bonne nouvelle au programme.

« Étant donné que nous sommes encore relativement tôt dans la saison, beaucoup de choses peuvent encore se produire d’ici la fin de la campagne, assure le journaliste britannoque Tom Williams sur Sky Sport. Si Arsenal continue sur sa lancée et que Ben White et Gabriel s’installent davantage dans le onze de départ, il sera très difficile pour Saliba de s’imposer dans cette équipe, quelle que soit sa façon de jouer. S’il peut continuer sur sa lancée et que Marseille fait une bonne saison, je suis sûr qu’ils aimeraient le garder, et s’il a apprécié son temps au club, peut-être voudra-t-il rester. Le fait qu’il y ait cette concurrence à Arsenal, ajouté au fait qu’Arteta ne l’aimait clairement pas au départ, même s’il se fait maintenant à l’idée de lui trouver une place, cela rend difficile d’envisager un avenir à long terme pour Saliba chez les Gunners. »