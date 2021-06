OM, ASSE - Mercato : Saliba fait le tri chez ses prétendants

Dans son édition du jour, La Provence fait un point sur les principales pistes suivies par le président de l'OM, Pablo Longoria. Et dessine le onze de départ de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Petite surprise : en défense centrale, Leonardo Balerdi, dont l'option d'achat auprès du Borussia Dortmund devrait être levée, sera associé à David Luiz, que l'entraîneur argentin va rencontrer au Brésil, et à… William Saliba. Pourtant, si le joueur d'Arsenal est effectivement suivi, le quotidien régional annonce que l'OM n'est pas une priorité pour lui.

"La piste marseillaise a une longueur de retard"

"Le natif de Bondy plaît énormément à l’OM, qui aimerait l’associer à Balerdi ou Alvaro Gonzalez et David Luiz dans son trio défensif. Prêté à Nice entre janvier et juin, l’ancien Stéphanois est de retour à Arsenal mais ne devrait pas y rester. De nombreux clubs sont à l’affût pour le récupérer, parmi lesquels l’OM, donc, mais aussi Rennes, Lille, Newcastle et l’OGCN. Selon nos sources, il privilégierait l’option azuréenne, mais celle-ci ne devrait pas aboutir. À l’inverse, la perspective d’évoluer au Losc et chez les Magpies le tente aussi. La piste marseillaise a, pour l’instant, une longueur de retard."

Impressionnant lors de son éclosion à l'ASSE, en 2018/19, William Saliba a été transféré l'été suivant à Arsenal, qui l'a prêté aux Verts dans la foulée. Mais son exercice 2019/20 a été contrarié par des blessures avant que son nouveau prêt à Nice, lors de la saison qui vient de s'achever, ne confirme qu'il est un très bon joueur. Confirmation qui a visiblement échappé à Arsenal…

