OM, ASSE - Mercato : un ancien Gunner déconseille à Saliba de revenir à Arsenal

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Ancien joueur d'Arsenal et de l'équipe de France, William Gallas n'est pas persuadé qu'il soit pertinent pour William Saliba de retourner à Arsenal suite à son prêt réussi à l'OM. Dans les colonnes de Goal, l'ex-défenseur a donné son avis et il estime que Mikel Arteta ne changera pas ses plans même si l'ancien Stéphanois est devenu international A français grâce à Marseille.

Gallas voit Saliba faire banquette à Arsenal

« S'il revient à Arsenal, il doit être prêt à revenir et peut-être être sur le banc au début car pour le moment vous avez Ben White et Gabriel. Il doit être prêt à accepter d'être sur le banc. Mikel Arteta, s'il joue avec un système différent, avec trois derrière, alors il pourrait jouer avec Saliba. Il doit comprendre cela et être prêt, sinon ne reviens pas à Arsenal car ce sera difficile », a expliqué l'ancien Marseillais.

« Peut-être qu'il sera sur le banc, et si cela se produit, il sera bouleversé »

Pour lui, l'impatience de Saliba et des jeunes en général est un vrai souci pour percer en Angleterre : « Les jeunes joueurs ont maintenant plus d'opportunités de jouer, et quand vous commencez à jouer, vous voulez jouer à chaque match. Le problème dans certains clubs, c'est que cela peut être difficile. Les défenseurs sont complètement différents des attaquants, vous devez avoir de l'expérience lorsque vous jouez derrière. Saliba n'a que 21 ans. Il a joué 30 matchs ou plus à Marseille, donc s'il retourne à Arsenal, il aimerait jouer à nouveau. Peut-être qu'il sera sur le banc, et si cela se produit, il sera bouleversé ». Du côté de l'OM, on espère pouvoir garder Saliba et on est d'ailleurs prêt à batailler pour ça.

Gallas ne voit pas Saliba revenir à Arsenal en héros Pour William Gallas, William Saliba commettrait une grossière erreur s'il pense à revenir à Arsenal avec un nouveau statut suite à son passage à l'OM. Le défenseur doit s'attendre à manger du banc et être prêt à attendre son tour...

Alexandre Corboz

Rédacteur