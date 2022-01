OM, ASSE - Mercato : une offre très alléchante est tombée pour Alvaro Gonzalez !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pascal Dupraz ne l’a pas caché : il adorerait voir débarquer Alvaro Gonzalez à l’ASSE cet hiver. Le côté guerrier et meneur d’hommes serait logiquement un plus dans la mission commando menée par le coach savoyard mais la prise en charge du salaire serait un frein à l’opération.

De plus, qui dit que Gonzalez, qui vient d’éconduire un RC Strasbourg nettement plus ambitieux que les Verts au classement, accepte le défi ? Rien. En revanche, le stoppeur de l’OM pourrait rapidement être tenté par un retour en Liga. Et cela tombe plutôt bien puisque le Valence FC serait prêt à l’accueillir dès janvier !

Selon As, le club « Ché » a déjà démarré les négociations pour un arrivée de Gonzalez, dont la « priorité est de jouer en Liga jusqu’en juin. » L’idée serait un prêt jusqu’en fin de saison, le quotidien madrilène assurant qu’il existe un accord pour qu’il parte libre. Aucun accord n’a toutefois été conclu entre l’OM et le VFC, ce qui laisse encore donc un espoir à l’ASSE dans ce dossier.