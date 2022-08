OM : Bailly, Cristiano Ronaldo, Payet, le Mercato... Les vérités de Longoria

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Sur les rumeurs Bailly – CR7

« C’est bien de parler mais moi je veux être concret. Oui on cherche un défenseur central pour renforcer notre secteur défensif. »

Sur le cas de Dimitri Payet, laissé sur le banc par Igor Tudor

« Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n'est jamais en discussion (sic). Il reste un joueur important, un capitaine ».

Sur la fin du Mercato

« On doit encore compléter l'effectif. D'ici au 31 août, on doit faire quelque chose. Le niveau d'exigeance, on le connaît. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football qu'on veut développer. D'ici le 31 août, on va chercher à s'améliorer ».