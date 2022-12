OM : c’est confirmé, McCourt attend le pactole pour vendre le club !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Le serpent de mer de la vente refait surface à l’OM. Depuis des mois, des rumeurs selon lesquelles Frank McCourt serait ouvert à une cession du club phocéen secouent le board en place. Romain Molina affirme notamment que l'OM est en vente depuis 2020.

En juin 2022, le journaliste d’investigation avait même déclaré qu'il y avait « un truc », avec des discussions qui s'étaient « intensifiées » avec le board, et que plusieurs dossiers étaient en cours d'avancement « au Moyen-Orient notamment aux Émirats. »

Molina avait ainsi apporté de l'eau au moulin de Thibaud Vézirian mais a fait quelques précisions hier soir. « On essaye de me faire dire que l'OM est vendu. J'ai juste dit que McCourt veut vendre, mais qu'il veut beaucoup d'argent. Je ne vais pas retirer ce que j'ai dit », a-t-il déclaré sur la chaîne. Une somme comprise entre 400 et 450 millions serait attendue par McCourt pour lâcher l’OM.