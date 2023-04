OM - Mercato : Clauss pistonné et Tavares écarté, la grande valse des latéraux

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le début de saison des latéraux de l’OM laissait espérer le meilleur pour la saison à venir. Entre un Jonathan Clauss passeur à foison, et un Nuno Tavares particulièrement efficace offensivement, les deux pistons ont démarré l’année en trombe. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, les défauts de concentration de Nuno Tavares se sont révélés, et Jonathan Clauss a lui baissé en régime.

Clauss prioritaire

Malgré tout, le latéral portugais a une grosse marge de progression, mais prêté sans option d’achat à Marseille, il devrait retourner à Arsenal cet été. De la même manière, l’OM ne devrait pas lever l’option d’achat posée par Manchester City sur Issa Kaboré, qui devrait lui aussi retourner en Angleterre à la fin de la saison. Enfin, le club de la cité phocéenne mise surtout sur Jonathan Clauss, qui sera conservé dans la mesure du possible selon Florent Germain.