OM : comment Longoria va apporter une plus-value au Mercato marseillais

D'abord scout puis chef du recrutement sur ses premières expériences, Pablo Longoria est devenu, à 34 ans, président de l'OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud il y a quelques semaines. S'il a depuis pris un peu de hauteur en laissant une partie du travail de détection au responsable de sa cellule David Friio, l'Espagnol garde quand même une vraie appétence (et une compétence) pour le travail préparatoire au Mercato.

Longoria président, c'est moins d'intermédiaire à l'OM !

Du côté des agents, le vécu de Pablo Longoria est une véritable chance. Dans le Mag du Phocéen, le marseillais Yvan Le Mée a évoqué la promotion de l'ancien dirigeant de la Juventus et de Valence... Voyant cela comme une vraie chance pour l'OM par rapport à la concurrence au moment de travailler les dossiers.

« Déjà, on a en face de nous un président qui connait le football, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres. Après, quand je parle avec lui, je n'ai pas l'impression de parler à un président, on continue d'échanger comme lorsqu'il était scout ou directeur sportif. Il a bien sûr plus de choses à gérer, mais il reste connecté comme avant et c'est lui qui prend toutes les décisions sportives. C'est ça le plus important, il ne nous dit pas d'appeler untel ou untel, on traite directement avec lui. Par rapport à d'autres dirigeants, ça raccourcit considérablement la chaîne de décision et donc l'efficacité », a noté celui qui conseillait Romain Alessandrini lors de son passage à l'OM.