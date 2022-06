OM : coup dur pour la suite du Mercato, une signature alléchante en suspens !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le mercato estival ouvre ses portes en France aujourd’hui... sans l’OM. Si la DNCG et le club phocéen ont beaucoup échangé après le « sursis » donné le 31 mai dernier, RMC Sport affirme qu’il n'y a pas encore de décision immédiate de la part de l'instance. Les dirigeants de l’OM s'accordent un délai supplémentaire pour fournir des « pièces comptables » qui devraient lui permettre d’échapper à des mesures contraignantes tel que l’encadrement de la masse salariale.

« L’optimisme est de mise, le dossier olympien est plus solide qu’il y a un an, et Frank McCourt a déjà apporté des garanties financières convaincantes, mais la décision de la DNCG pourrait intervenir au plus tard le mardi 14 juin, date à laquelle la commission se réunit pour statuer sur d’autres clubs également », précise la radio sportive. L’OM a beau rester positif, il s’agit d’une mauvaise nouvelle puisqu’il partirait quoi qu’il arrive avec plusieurs jours de retard pour lancer son recrutement estival. La concurrence pourrait prendre plusieurs longueurs d’avance dans des dossiers communs.

En parallèle, l'un d'entre eux pourrait pourtant bien avancer. Selon Esporbase, l’arrivée de Marcos Otero à la direction du centre de formation ne serait plus qu’une question de jours. Arrivé en 2019 au FC Valence, cet ancien collaborateur de Longoria négocie depuis une semaine avec sa direction pour boucler son départ à l’OM dans les prochains jours. La situation de l'équipe première du club « Ché », où Gennaro Gattuso vient d’arriver sur le banc, a ralenti les négociations. Espérons que le contretemps technique dû à la DNCG ne fasse pas louper aux Marseillais ce joli coup suivi par l’Inter Milan et Schalke 04.

